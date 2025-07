O Sindicato Vertical de Carreiras de Polícia fundiu-se no Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP), anunciou hoje esta estrutura.

A união, iniciada no passado dia 1 de julho, resultou, de acordo com comunicado, de um trabalho desenvolvido por ambas as direções, “só possível porque se colocaram os interesses dos polícias acima de tudo, independentemente de qualquer influência externa, contrariando o ‘dividir para reinar’, subtilmente incutido pelos que desejam um sindicalismo fraco, manietado ou controlado”.

O SPP/PSP defende que os polícias da PSP se deparam atualmente “com uma série de problemas, que só poderão ser resolvidos através de um sindicalismo presente, independente e eficaz”, pelo que, assume o compromisso, de continuar “a lutar, numa perspetiva de crescimento, à imagem do que tem acontecido nos últimos anos”.