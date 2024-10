Doze distritos de Portugal continental vão estar no fim de semana sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva forte e persistente, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso nos distritos do Porto e Vila Real vai vigorar entre as 21:00 de sábado e as 12:00 de domingo e os distritos de Viana do Castelo e Braga entre as 18:00 de sábado e as 12:00 de domingo.

Já os distritos de Bragança, Viseu, Aveiro, Coimbra, estarão sob aviso entre as 09:00 e as 15:00 de domingo e Guarda, Santarém, Leiria e Castelo Branco entre as 12:00 e as 18:00 de domingo.

Sob aviso amarelo, mas por causa do tempo quente, está a costa sul da Madeira, até às 18:00 de hoje

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, com possibilidade de precipitação fraca até final da manhã, vento em geral fraco, neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 21 (em Lisboa) e as máximas entre os 19 (no Porto, Viana do Castelo e Bragança) e os 28 graus (em Évora, Beja e Faro).

Para o arquipélago da Madeira, a previsão para hoje aponta para céu geralmente pouco nublado e vento fraco a moderado.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 22 e os 28 graus Celsius e no Porto Santo entre os 22 e os 27 graus.