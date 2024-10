A investigadora da Universidade de Coimbra (UC), Cristina Canavarro, uma das responsáveis do projeto colaborativo ‘Be a Mom’, defendeu hoje que a depressão pós-parto deve ser encarada como prioridade de saúde pública, apostando-se na sua prevenção.

“Desde a sua alta prevalência e as consequências duradouras para a mãe, para a criança e para a sociedade em geral, a depressão pós-parto deve ser encarada como uma prioridade de saúde pública, que exige respostas acessíveis, eficazes e que possam ser amplamente implementadas para apoiar a saúde mental materna de forma abrangente”, destacou.

De acordo com Cristina Canavarro, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, é necessário apostar na prevenção da depressão pós-parto e “não numa dimensão remediativa de tratamento”.

“O ‘Be a Mom’ surge precisamente para responder à escassez de programas de prevenção e de promoção de saúde mental em Portugal, oferecendo uma solução inovadora e escalável num período particularmente vulnerável da mulher”, justificou, durante a apresentação deste programa colaborativo.

Segundo a investigadora, o ‘Be a Mom’ resulta de uma parceria entre a Fundação Calouste Gulbenkian, o Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e a Universidade de Coimbra, que prevê implementar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) intervenção psicológica para prevenir a depressão pós-parto.

Criado por uma equipa da UC, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Ministério da Saúde, o “Be a Mom” vai começar a ser implementado, a partir de novembro, de norte a sul do país – nas Unidades Locais de Saúde (ULS) Alto Ave, Viseu Dão-Lafões, Gaia e Espinho e Baixo Alentejo.

Vai abranger um total de 20 Unidades de Saúde Familiar e serviços de obstetrícia hospitalares e visa colmatar a falta de soluções estruturadas e acessíveis na promoção e prevenção da saúde mental materna.

Durante a cerimónia de assinatura pública dos memorandos de entendimento para a implementação do ‘Be a Mom’ no Serviço Nacional de Saúde, que contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a investigadora da UC frisou que este programa é uma intervenção psicológica online.

“É totalmente autoguiada, dirigida a mulheres no período pós-parto. É uma intervenção baseada nos princípios da terapia cognitiva ou comportamental, com os objetivos de promover a saúde psicológica e prevenir a depressão pós-parto”, referiu.

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, disse ver “com grande satisfação” este projeto “alastrar ao resto do país”.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou que grande parte das depressões pré e pós parto são preveníveis, sendo fundamental que se aposte na prevenção.

“O que é preciso é uma rede de apoio, em que a mulher e a família não se sintam sozinhas e, sobretudo, a criança seja recebida com tudo o que a mãe de melhor mais deseja dar, que é o melhor ambiente e bem-estar ao seu filho”, concluiu.