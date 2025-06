O corpo de um homem foi encontrado hoje no rio Douro, no Porto, e há “fortes indícios” de que será do jovem que desapareceu, a 30 de maio, depois de saltar da ponte Luiz I, adiantou fonte da Polícia Marítima.

Segundo a fonte disse à Lusa, o corpo foi encontrado pelas 07:10 junto à ponte da Arrábida por embarcações de recreio que, após o avistarem na água, ligaram para o 112.

Depois de retirado da água, o cadáver, que não está em avançado estado de decomposição, foi transportado para o Cais dos Banhos, na Foz do Douro, e, depois de atestado o óbito, levado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, referiu.

A fonte adiantou que “há fortes indícios” de que o corpo será do jovem de 17 anos que, a 30 de maio, saltou do tabuleiro inferior da ponte Luiz I e que estava, desde então, desaparecido.

No local estiveram, além da Polícia Marítima, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António e dos Bombeiros Portuenses e Sapadores, a Polícia Judiciária (PJ) para efetuar diligências, revelou a fonte.