O corpo de um homem com cerca de 60 anos foi hoje encontrado na praia das Pedras Muitas, no concelho de Peniche, distrito de Leiria, desconhecendo-se as causas da morte, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que o alerta para esta ocorrência teve lugar pelas 10:30, através de um popular que se encontrava nas proximidades e informou da existência de um corpo na praia.

Para o local foram destacados elementos do Comando Local de Peniche, do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), dos Bombeiros Voluntários de Peniche e ainda uma equipa de nadadores salvadores.

“À chegada ao local, constatou-se que os elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM tinham assistido prontamente a vítima, com manobras de reanimação, sem que fosse possível reverter a situação, tendo o médico do INEM declarado o óbito no local”, indica a nota.

Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras, sendo também ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.