O primeiro prémio do Euromilhões desta terça-feira não saiu a ninguém. Desta forma, o jackpot aumenta para 63 milhões de euros. No entanto, o terceiro prémio, no valor de 17.858,20 euros, saiu para Portugal.

A chave do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 2 - 15 - 17 - 23 - 36 e as estrelas 3- 8.

Boa sorte!