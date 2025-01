As seis barragens que abastecem o Algarve estão com 41% da capacidade total de armazenamento de água, tendo as chuvas dos últimos dias acrescentado mais 30,9 milhões de metros cúbicos de água, informou hoje fonte da APA.

De acordo com a fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as chuvas “permitiram recuperar as reservas de água na região algarvia de 34% para 41%”.

“Face ao período homólogo de 2024 [registo entre 13 e 19 janeiro], verifica-se um aumento de aproximadamente 62 hectómetros cúbicos (hm3) de água armazenada”, realçou.

A recuperação foi mais expressiva nas albufeiras do sotavento algarvio, com uma subida de 23,4 hm3, enquanto no barlavento houve um aumento de apenas 7,5 hm3.

De acordo com os dados provisórios avançados pela APA, no sotavento algarvio (leste) a barragem de Odeleite está agora com 60% da sua capacidade (77,44 hm3), a de Beliche com 49% (23,59 hm3) e a do Funcho com 40% (18,86 hm3).

No barlavento (oeste), a barragem de Odelouca regista 33% da sua capacidade (51,87 hm3), a do Arade 17% (4,77 hm3) e a da Bravura com 13% (4,64 hm3).

Segundo a mesma fonte, a previsão é a de que os valores “subam [nos próximos dias] com a escorrência das ribeiras”.