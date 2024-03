O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, foi hoje eleito deputado à Assembleia da República, pela Aliança Democrática, no círculo eleitoral do Porto, que dita também o regresso dos centristas ao parlamento após um hiato de dois anos.

O presidente democrata-cristão, eleito em abril de 2022, foi eleito quando já estavam contados 84,15% dos votos.

O CDS-PP perdeu a representação parlamentar nas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, interrompendo 47 anos de participação.