Não é um episódio único, pois no mesmo sítio, a 18 de dezembro do ano passado, quem ali se encontrava também apanhou um valente susto, quando um autocarro Rede Expressos desgovernado abalroou um táxi e embateu numa esplanada na estação do Oriente, em Lisboa.

Desta feita, um novo autocarro, agora da Flixbus, embateu com violência num estabelecimento comercial, e, de acordo com relatos, as pessoas que assistiram ao episódio gritaram para alertar quem estava no caminho do autocarro, que estava desgovernado e sem condutor.

Não há, para já, registo de feridos.