O empresário madeirense Joe Berardo e a filha estão em risco de serem despejados das casas de luxo onde vivem, em Lisboa, pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), noticia hoje o Correio da Manhã.

De acordo com o referido jornal, a situação decorre da autorização dada pelo Tribunal Cível de Lisboa à Caixa, no passado dia 26 de dezembro, para executar diretamente o património da Atram - Sociedade Imobiliária (que representa uma parte significativa do império do madeirense), dona desses imóveis onde residem, para cobrança de dívida de 50 milhões de euros contraída pelo empresário.