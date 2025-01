Beja assinala o Dia de Reis, na segunda-feira, com um “bolo-rei gigante”, com 50 metros de comprimento, confecionado por uma centenária pastelaria da cidade e que será montado e degustado junto deste estabelecimento, divulgou hoje a câmara.

Em comunicado, o município de Beja indicou que o evento vai decorrer a partir das 15:00, junto da Pastelaria Luiz da Rocha, na Rua Capitão João Francisco de Sousa, no centro da cidade, e que “toda a população” está convidada a degustar o bolo.

Para confecionar o “bolo-rei gigante”, a pastelaria vai usar “62 quilos de farinha, 14 quilos de açúcar, 14 quilos de manteiga, 30 quilos de fruta em calda para decorar” e “160 ovos”.

A ‘iguaria’ vai levar ainda “oito quilos de levedura (fermento), nove litros de leite, sete litros de vinho do Porto e sete quilos de frutos secos (pinhão, nozes, passas de uva, sultanas e caju)”, precisou a autarquia.

O momento que assinala o Dia de Reis inclui ainda animação musical, pelo artista Ricardo Glória.

De acordo com a câmara municipal, a realização desta iniciativa marca o encerramento do programa de animação do comércio local “É Natal em Beja”, promovido pela autarquia, desde o dia 30 de novembro do ano passado.

Também na segunda-feira, mas às 12:00, a Casa do Pai Natal, localizada na mesma artéria da cidade, vai ser ‘palco’ do Cante aos Reis, pelo Coro da Universidade Sénior de Beja.

No final da atuação vai ser realizado o Sorteio de Natal para apurar os 20 vencedores que poderão receber cabazes de Natal e ‘vouchers’, que poderão ser usados em hotéis ou em voos de balão de ar quente, referiu o município.