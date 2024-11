A Autoridade Marítima Nacional (AMN) anuncia uma nova identidade visual, no dia em que se comemora o Dia Nacional do Mar, 16 de novembro, visando alinhar a comunicação com os valores e objetivos que orientam as atividades diárias da AMN, através de uma imagem mais moderna e dinâmica, em sintonia com a sua missão, e refletindo o compromisso contínuo com a excelência no serviço público.

O novo logótipo incorpora elementos representativos do seu propósito, como é o exemplo das âncoras, que reforçam a ligação histórica e operacional da AMN com o Mar e simbolizam a estabilidade, a segurança e a vigilância nas águas portuguesas.

Destacam-se as barras horizontalmente dispostas nas cores verde e vermelho, que representam as cores da bandeira de Portugal, reforçando a identidade nacional e transmitindo energia, força, perseverança e confiança, e a cor azul, que representa a ligação com o Mar, transparecendo credibilidade e segurança.

A inscrição “AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL”, em tipografia moderna, reflete a adaptação aos tempos contemporâneos, mantendo a clareza e a legibilidade.

A AMN reafirma, assim, o seu compromisso com a modernização e a melhoria contínua do serviço que presta a Portugal.