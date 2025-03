O grupo parlamentar do PSD pediu a suspensão do debate na Assembleia da República por 30 minutos, mas o requerimento foi chumbado.

A suspensão dos trabalhos tinha por objetivo uma conversa entre o primeiro-ministro Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, o líder do PS.

O requerimento foi chumbado pelo PS, Chega, Bloco de Esquerda e do PCP. Teve os votos a favor do PSD e pelo CDS e a abstenção do Livre e do PAN.

O pedido do PSD ocorreu na sequência do que disse Montenegro, de que daria uma “última oportunidade” ao líder do PS, desafiando-o a definir um método para, no prazo de 30 dias, dar as respostas que pretende sobre a empresa da sua família.

“Aquilo que o senhor quer não está escrito nesse requerimento [da comissão de inquérito], está por trás desse requerimento, o que o senhor deputado quer é estar a meses a lançar para a dúvida, para a suspeição, para degradação todo o sistema político português e a capacidade de o Governo executar o seu programa”, acusou Luís Montenegro, dirigindo-se a Pedro Nuno Santos, durante o debate da moção de confiança ao Governo, na Assembleia da República.

Pedro Nuno Santos, por seu turno, recusou-se a uma conversa à porta fechada, estando a decorrer o debate da moção de confiança, que o PS pediu ao primeiro-ministro para ser retirada.

Entretanto, foi anunciado, conforme os diretos das televisões, que poderá haver uma pausa uma hora antes da votação.

Em debate está a moção de confiança ao Governo.