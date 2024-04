Após saída polémica, Paddy Cosgrave está de regresso à liderança da Web Summit

Depois de dois anos desde a sua saída, Paddy Cosgrave está novamente de regresso à presidência da Web Summit.

Recorde-se que o responsável tinha saído após uma polémica relativa a declarações que proferiu sobre a guerra no Médio Oriente, mas certo é que esta segunda-feira anunciou na rede social X que irá retomar as rédeas deste que é o maior evento tecnológico que tem Lisboa como palco.

”Quando recuei no ano passado, foi a primeira vez que tirei uma folga em 15 anos. Deu-me tempo para pensar sobre o Web Summit, a sua história, porque é que o comecei sozinho no meu quarto e o que queria que fosse”, começou por escrever.

“Aproveitei para me reconectar com velhos amigos do Web Summit e ouvi o que tinham a dizer e o que queriam do Web Summit. Alguns avanços tecnológicos incríveis, relações, parcerias e empresas cresceram a partir dos nossos eventos e quero continuar a desenvolver isso”, garantiu, aditando que quer construir um sentido ainda mais forte de comunidade dentro deste certame.

Para isso, continuou, o objetivo deverá ser tornar a Web Summit um evento “mais pequeno” e “íntimo” para os participantes.

“Semearemos pequenas comunidades nos nossos eventos e depois ajudaremos essas comunidades a prosperar muito depois de cada evento. Estou incrivelmente animado com o futuro, com muito mais para compartilhar”, terminou.