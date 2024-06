Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, insurgiu-se, hoje, contra a forma como foi tratada no festival Rock in Rio, de onde acabou a ser expulsa à força.

Conforme relatou a cantora, numa publicação nas suas redes sociais, tudo se passou depois de ter comido na zona VIP do evento, onde alegadamente não estaria autorizada a estar.

“Fui comer um bocadinho de salada russa e beber a minha ‘imperialzinha’ e pedi ao segurança que me deixasse ir fumar lá fora. O senhor disse-me: ‘a menina não pode beber aqui’. E uma rapariga disse-me logo com rudeza: ‘você não pode comer nem beber’”, começou por relatar a artista, que estava a trabalhar para a SIC.

Num vídeo de 12 minutos, Sónia Tavares revela que, de seguida, lhe foi dito que não poderia continuar a trabalhar ali, tendo, assim, sido acompanhada ao exterior do recinto.

“Estava esta pessoa a maquilhar-se para entrar no direto, cinco minutos antes, e alguém me diz: ‘Vem comigo’. E levaram-me por um braço, uma senhora e três seguranças e eu perguntei: ‘O que é que eu fiz?’. E responderam: “Você comeu, você sabia, regras são regras, está expulsa e não pode trabalhar aqui (...) os gajos agarraram-me como se me estivesse a injetar na casa de banho ou a roubar alguém”, continuou.

Para trás, tinham ficado os seus pertences pessoais.

O vídeo deste relato está agora a ser partilhado nas redes sociais.