Os Açores registaram, em fevereiro, uma redução homóloga no número de passageiros desembarcados em aeroportos, o que não acontecia desde janeiro de 2024, segundo dados divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

“Em fevereiro de 2025 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 113.593 passageiros, verificando-se uma variação negativa de 0,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de fevereiro, publicado hoje na página da Internet do SREA.

Em 2024, o arquipélago bateu o recorde de passageiros por via aérea, pelo terceiro ano consecutivo, com cerca de 2,3 milhões de desembarques, mais 8,3% do que em 2023.

Desde janeiro de 2024 que o número de passageiros desembarcados nos aeroportos da região tem vindo a superar o do período homólogo.

A última descida ocorreu em janeiro de 2024, em que se verificou uma quebra de 0,1%, depois de 33 meses consecutivos de crescimento, segundo dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, consultados pela Lusa.

Em fevereiro, quase todas as ilhas do arquipélago registaram uma quebra de passageiros desembarcados, face ao período homólogo, com exceção da ilha Graciosa, que subiu 13,5%, da ilha do Faial, que subiu 0,8%, e da ilha de São Miguel, que teve uma subida inferior a 0,1%.

A ilha do Corvo foi a que verificou a descida mais acentuada (-13,4%), seguindo-se Pico (-11,8%), São Jorge (-5,3%), Santa Maria (-5,2%), Flores (-4,1%) e Terceira (-0,6%).

Dos mais de 113 mil passageiros desembarcados por via aérea em fevereiro nos Açores, 54.665 eram provenientes de voos do continente e da Madeira, 47.489 de voos interilhas e 11.439 de voos internacionais.

Enquanto os passageiros de voos do estrangeiro aumentaram 19,1%, face a fevereiro de 2024, os passageiros de voos interilhas registaram uma quebra de 3,1% e os passageiros de voos de outros territórios nacionais uma descida de 1,9%.

Quanto ao número de passageiros embarcados, neste mês, ascendeu a 112.260, menos 1,8% do que em fevereiro de 2024.

Nos embarques, contabilizou-se um aumento de 13,2% de passageiros em voos internacionais (9.071) e uma redução de 3% nos voos territoriais (55.633) e de 2,8% nos voos interilhas (47.556).