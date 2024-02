Já são conhecidos os resultados das eleições dos Açores.

Coligação PSD/CDS/PPM elege 26 deputados e PS elege 23. O Chega consegue 5 mandatos, BE, IL e PAN elegem 1 deputado cada.

Votaram 115.662 eleitores.Coligação conseguiu 48.668 votos e o PS 41.538. Votaram no Chega 10.626 eleitores.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM ficou a três deputados da maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação, que governa a região desde 2020, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.

Em 2020, o PS venceu, mas perdeu a maioria absoluta, surgindo a coligação pós-eleitoral de direita, suportada por uma maioria de 29 deputados após assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega e a IL (que o rompeu em 2023). PS, BE e PAN tiveram, no total, 28 mandatos.