O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já chegou à residência oficial do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na véspera da cimeira em Londres que reunirá cerca de 15 líderes europeus.

Volodymyr Zelensky foi recebido em frente ao n.º10 de Downing Street por Keir Starmer, tendo os dois governantes protagonizado um longo aperto de mão e algumas palavras antes de entrarem na residência.

Não houve declarações aos jornalistas presentes no local.

A deslocação de Zelensky à capital do Reino Unido decorre um dia depois do confronto verbal com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na Sala Oval da Casa Branca.

Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, acusaram o líder ucraniano de não estar grato pela ajuda norte-americana e de recusar conversações de paz.

O confronto levou o Presidente ucraniano a abandonar prematuramente a Casa Branca, sem assinar o acordo previsto sobre minerais.

Na sexta-feira, o gabinete de Starmer referiu que o primeiro-ministro “utilizará a cimeira para fazer avançar a ação europeia na Ucrânia, demonstrando o nosso inabalável apoio coletivo para alcançar uma paz justa e um acordo duradouro que garantam a soberania e a segurança futura da Ucrânia”.

A mesma fonte indicou a reunião de Starmer com líderes de vários países europeus, incluindo França, Alemanha, Dinamarca, Itália e Turquia.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, bem como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também vão estar presentes. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros informou hoje à Lusa que não haverá representação portuguesa na cimeira.

Starmer vai encontrar-se separadamente com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em Downing Street, sede do Governo britânico, antes do início da cimeira.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2023.