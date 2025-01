Venezuela: Líder da oposição saúda desde Buenos Aires presos políticos do seu país

O líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, saudou hoje, desde Buenos Aires, os “presos políticos” do seu país e os opositores ao regime que estão refugiados na embaixada argentina em Caracas.

“Essa é e será a nossa preocupação em todas as reuniões que vamos ter”, acrescentou González Urrutia num vídeo gravado que transmitiu nas redes sociais antes de se dirigir à Casa Rosada, a sede da presidência da República Argentina, onde foi recebido pelo Presidente Javier Milei.

González Urrutia iniciou hoje uma visita à Argentina, uma viagem que o levará também ao Uruguai, Panamá e República Dominicana para reunir apoios para o seu objetivo de assumir a presidência da Venezuela, aonde pretende deslocar-se, apesar do mandado de prisão emitido contra si pelo Governo de Nicolás Maduro.

O dia 10 de janeiro é a data em que o novo Presidente saído das eleições de 28 de julho deve tomar posse e, segundo a oposição, o vencedor foi González Urrutia, mas o atual Presidente, Nicolás Maduro, afirma o contrário.

Antes de sua chegada à Argentina, centenas de venezuelanos reuniram-se na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, para receber Urrutia e apoiá-lo, envoltos em bandeiras venezuelanas e bonés e faixas com as cores do país caribenho.

A receção correspondeu ao apelo, esta manhã, da também líder opositora do regime venezuelano Maria Corina Machado, que pediu aos venezuelanos para acompanhar e apoiar o candidato presidencial da coligação antichavista durante sua visita à Argentina.

“Caros venezuelanos na Argentina, hoje é a vossa vez! O nosso Presidente eleito, Edmundo González Urrutia, será recebido pelo Presidente Javier Milei na Casa Rosada”, escreveu na rede social X.

Machado e a coligação opositora Plataforma Democrática Unitária (PUD) reiteram que González Urrutia foi o vencedor das eleições presidenciais venezuelanas e que o resultado oficial, com a reeleição de Nicolás Maduro, é “fraudulento”.

Após o encontro com Milei, ambos saíram à varanda da Casa Rosada e cumprimentaram os apoiantes ali reunidos.

Nesta visita a países da região, González Urrutia vai reunir-se ainda hoje com o Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, no dia 8 de janeiro com o Presidente do Panamá, José Raúl Mulino, e no dia seguinte partirá para a República Dominicana, para se encontrar com Luis Abinader.

González Urrutia, que esteve exilado desde setembro em Espanha, garante que vai regressar à Venezuela para a tomada de posse e pediu aos cidadãos que assumam “em conjunto o compromisso” de fazer cumprir o “mandato” eleitoral.