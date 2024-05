Várias escolas na cidade de Jaipur, no norte da Índia, foram hoje evacuadas e revistadas por equipas de minas e armadilhas e cães pisteiros após receberem ameaças de bomba.

“Quatro ou cinco escolas receberam ameaças de bomba. As unidades da polícia já estão nos locais, mas até ao momento não encontramos nada”, declarou o comissário da polícia desta cidade, capital do estado do Rajastão, Biju George Joseph, segundo a agência de notícias indiana Press Trust of India.

Este foi o segundo dia consecutivo de alertas sobre alegados ataques a espaços públicos. No domingo, 20 hospitais da capital indiana e o aeroporto internacional Indira Gandhi receberam ameaças por email, segundo as autoridades, que ainda não identificaram os responsáveis.

Há duas semanas, mensagens semelhantes circularam em mais de 150 escolas em Nova Deli, causando alarme generalizado.

Embora as ameaças às escolas de Deli tenham vindo de um serviço de correio eletrónico com sede na Rússia, as ameaças de domingo ao terminal 03 do aeroporto internacional e a vários hospitais foram recebidas da Europa, segundo fontes da investigação citadas pela agência de notícias indiana.

A retirada de alunos e funcionários de escolas devido a ameaças de bomba, enviadas por carta ou email, ocorrem com alguma frequência na Índia, embora sempre terminem em alarme falso.

Em dezembro passado, dezenas de escolas na cidade de Bengaluru, no sul do país, tiveram de ser revistadas pela polícia depois de receberem uma ameaça de bomba, também por email. Nesta mesma cidade, em abril do ano passado, outras nove escolas foram evacuadas devido a ameaças semelhantes.