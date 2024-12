A UNESCO efetuou três inspeções às obras de reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris, desde o incêndio de 2019 para confirmar a sua total compatibilidade com o valor do edifício como património mundial, afirmou em comunicado emitido hoje.

A Catedral parisiense reabriu hoje ao público depois do incêndio que ocorreu em abril de 2019.

A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, afirma no comunicado que o esforço para restaurar a Catedral de Notre-Dame demonstra de forma “contundente” a importância e o “apego” da humanidade ao seu património.

“Este restauro vanguardista, fruto de um esforço coletivo global e da utilização de numerosos artesanatos tradicionais franceses, permitiu que esta obra-prima recuperasse todo o seu esplendor”, afirma a diretora-geral da UNESCO.

Azoulay realçou que a emblemática catedral gótica irá recuperar o seu devido lugar nas margens do rio Sena, que é um local protegido pela classificação de património mundial da UNESCO desde 1991.

Para garantir o respeito das obras - que foram realizadas tentando ser o mais fiéis possível às partes originais destruídas -, e ao caráter patrimonial do edifício, uma missão de especialistas esteve no local em março de 2022, liderada pelo diretor do património mundial da UNESCO, “a fim de prestar assistência técnica para a restauração do local”.

“O Comité do Património Mundial avaliou em três ocasiões o estado de conservação do sítio e o progresso das obras da Notre-Dame de Paris, confirmando que são ‘compatíveis’ com o Valor Universal Excecional do edifício”, indica no mesmo comunicado a organização internacional.

A UNESCO referiu que irá trabalhar no próximo ano para compilar as “lições deste restauro”, para que as boas práticas utilizadas possam ser aplicadas a outros monumentos em todo o mundo.