Pelo menos um tripulante morreu e sete desapareceram quando dois helicópteros militares do Japão se despenharam, no oceano Pacífico, no sábado à noite, anunciou hoje o Governo japonês.

Os aparelhos participavam num “exercício noturno de guerra anti-submarina”, declarou à imprensa o ministro da Defesa japonês, Minoru Kihara.

“De momento, a causa [do acidente] é desconhecida e a nossa prioridade imediata é salvar vidas”, acrescentou o ministro, avançando a possibilidade de uma colisão entre os dois helicópteros antes de caírem no mar.

Os dois helicópteros SH-60K, cada um com uma tripulação de quatro pessoas, perderam o contacto com o centro de comando entre as 22:38 e as 23:04 de sábado (entre as 14:38 e as 15:04 de sábado em Lisboa).

De acordo com a emissora pública japonesa NHK, os helicópteros despenharam-se ao largo da costa das ilhas Izu, a sul de Tóquio, no oceano Pacífico.

Há um ano, um helicóptero militar japonês despenhou-se no mar na região de Okinawa (sudoeste do Japão), matando os 10 ocupantes.