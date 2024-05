A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada - Ponta do Sol recebeu, ontem, o representante da Associação de Padel da Madeira (APMAD).

O objetivo da iniciativa foi introduzir a modalidade entre os alunos, uma vez que a prática se está a tornar cada vez mais popular na Região, “impulsionada pelo seu caráter dinâmico, social e agregador” que tem levado a “um aumento constante no número de praticantes”.

Foi através do professor Bruno que a ação foi levada a cabo, considerando que a APMAD está determinada em “consolidar esse crescimento notável, planeando fortalecer o desporto no panorama federado regional e incentivar o surgimento de novos atletas, mais instalações e clubes, com foco na formação”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

Durante a tarde de ontem, o docente cativou os alunos com uma série de pequenos jogos lúdicos e demonstrações técnicas usando raquetes e bolas de Padel, “despertando um grande interesse entre os alunos presentes”, remata a mesma nota.