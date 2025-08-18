MADEIRA Meteorologia
Ucrânia: Zelensky pede a Trump para forçar a Rússia a aceitar a paz pela força

    Zelensky vai estar acompanhado em Washington pelos presidentes francês, Emmanuel Macron, e finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni. WILL OLIVER / EPA
18 Agosto 2025
17:13
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exortou hoje Donald Trump a exercer “a paz pela força” contra a Rússia, retomando os termos usados pelo líder norte-americano antes de uma reunião crucial em Washington.

“Só a força pode obrigar a Rússia à paz, e o Presidente Trump dispõe dessa força. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a paz seja possível”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

Zelensky vai reunir-se ainda hoje com Trump na sequência da cimeira de sexta-feira, no Alasca, entre o Presidente dos Estados Unidos e o homólogo da Rússia, Vladimir Putin.

O líder ucraniano estará acompanhado pelos vários líderes europeus e da NATO no encontro com Trump.

Zelensky fez várias declarações nas últimas horas para insistir na necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa.

“Espero que tenhamos tempo para falar sobre a arquitetura relativa às garantias de segurança. Isso é realmente o mais importante”, afirmou, durante uma reunião com o enviado norte-americano Keith Kellogg.

Kellog respondeu com um lacónico “sim”, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O Presidente ucraniano vai realizar uma “reunião preparatória” com líderes europeus antes de estes se dirigirem para a Casa Branca, a residência oficial do Presidente dos Estados Unidos.

Volodymyr Zelensky chegará separadamente e será recebido por Donald Trump por volta das 13:00 locais (18:00 em Lisboa).

Seguir-se-á uma reunião alargada com os europeus, de acordo com a AFP.

Zelensky vai estar acompanhado em Washington pelos presidentes francês, Emmanuel Macron, e finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Mark Rutte, também participarão na reunião.

