Ucrânia: Zelensky pede a Trump para forçar a Rússia a aceitar a paz pela força

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exortou hoje Donald Trump a exercer “a paz pela força” contra a Rússia, retomando os termos usados pelo líder norte-americano antes de uma reunião crucial em Washington.
“Só a força pode obrigar a Rússia à paz, e o Presidente Trump dispõe dessa força. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a paz seja possível”, escreveu Zelensky nas redes sociais.
Zelensky vai reunir-se ainda hoje com Trump na sequência da cimeira de sexta-feira, no Alasca, entre o Presidente dos Estados Unidos e o homólogo da Rússia, Vladimir Putin.
O líder ucraniano estará acompanhado pelos vários líderes europeus e da NATO no encontro com Trump.
Zelensky fez várias declarações nas últimas horas para insistir na necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa.
“Espero que tenhamos tempo para falar sobre a arquitetura relativa às garantias de segurança. Isso é realmente o mais importante”, afirmou, durante uma reunião com o enviado norte-americano Keith Kellogg.
Kellog respondeu com um lacónico “sim”, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
O Presidente ucraniano vai realizar uma “reunião preparatória” com líderes europeus antes de estes se dirigirem para a Casa Branca, a residência oficial do Presidente dos Estados Unidos.
Volodymyr Zelensky chegará separadamente e será recebido por Donald Trump por volta das 13:00 locais (18:00 em Lisboa).
Seguir-se-á uma reunião alargada com os europeus, de acordo com a AFP.
Zelensky vai estar acompanhado em Washington pelos presidentes francês, Emmanuel Macron, e finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Mark Rutte, também participarão na reunião.
Francis Collins, um dos responsáveis pelo mapeamento do DNA humano, revelou que o que o preocupa mais neste momento da história é o défice de compaixão....
No verão de 1385, o destino de Portugal pendia por um fio. Com a morte do rei D. Fernando e sem herdeiro varão, a sucessão ao trono português tornou-se...
Recentemente, com a morte prematura do ex-jogador do F.C.Porto e da seleção Jorge Costa (1971/2025) voltou a colocar-se a dimensão daquilo que faz distinguir...
O norte-americano Nelson de Mille, a propósito da emigração irlandesa, escreveu no seu livro “Catedral”: “Grande praga que varreu a terra, levando o primogénito,...
Há quem diga que se casar fosse bom, chamava-se cassorte. Talvez. Eu, pelo sim pelo não, casei duas vezes. Naturalmente que pela igreja foi uma só. Nisso...
O verão traz consigo, para muitos, a tão esperada pausa das férias. Este período pode influenciar de forma significativa a saúde psicológica, oferecendo...
Se há previsibilidade infalível no nosso País é a que nos anuncia, com larga antecedência, que vamos ter incêndios no verão.
É certo que as alterações climáticas...
Escrevo-te neste agosto que me encontrou no Norte, com os dias longos e uma luz que parece pintada à mão. Em Herlev, na Dinamarca, a brisa traz um cheiro...
Dirigente associativo. Um cargo nobre, cada vez mais raro, quase em vias de extinção.
Falo do verdadeiro dirigente, aquele que vive para o contexto lúdico,...
DO FIM AO INFINITO
Ergueu-se. Foi à casa de banho. Vomitou e aqueles foram, sem dúvida, os piores vómitos da sua vida. Mas depois sentiu-se melhor. Bebeu um copo de leite...
Luís Gaspar, responsável pela Direção de Serviços, Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem (DSTAIA) e o coordenador do Gabinete de Modernização...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu a reunião na Casa Branca com líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia para uma conversa telefónica...
A coligação PSD/CDS que concorre à autarquia de São Vicente entregou, hoje, no tribunal local a lista candidata aos órgãos autárquicos do concelho, liderada...
O FC Porto somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, ao vencer por 2-0 na visita ao Gil Vicente,...
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, classificou hoje como um “grande passo” e “uma conquista que faz a diferença” o anúncio feito pelo Presidente norte-americano,...
Os motoristas da empresa pública de transportes coletivos Horários do Funchal, na Madeira, vão avançar com uma nova greve em 17 e 18 de setembro, indicou...
A Rússia rejeita categoricamente a presença de forças da NATO na Ucrânia após um eventual cessar-fogo, afirmou hoje a porta-voz da diplomacia russa, Maria...
Portugal contabilizou hoje no continente 59 incêndios, dos quais 10 deflagraram em período noturno, e envolveram 1.617 operacionais, com 416 veículos,...
Egito indicou hoje ter enviado a Israel uma nova proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, associada à libertação dos reféns mantidos naquele território...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à Casa Branca, em Washington, para uma reunião com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre...
Foram hoje entregues, no Tribunal Judicial de Santa Cruz, as listas do Partido Socialista para as eleições autárquicas naquele concelho, que contam com...