Várias pessoas foram mortas num tiroteio na tarde de hoje em Bucha, nos arredores da capital da Ucrânia, Kiev, informou a polícia, acrescentando que estava à procura de um suspeito.

“A polícia da região de Kiev está a investigar as circunstâncias de um tiroteio no distrito de Bucha, no qual foram mortas várias pessoas”, indicaram as forças de segurança em comunicado, citadas pela agência de notícias France Presse (AFP).

A polícia afirmou que “está em curso uma operação especial para prender o autor do crime”.