O Conselho da União Europeia (UE) decidiu hoje prolongar até 04 março de 2026 o estatuto temporário de refugiado concedido aos ucranianos que fogem da guerra de agressão russa.

O mecanismo de proteção temporária foi acionado em 04 de março de 2022 - apenas alguns dias depois de as forças armadas russas terem lançado uma invasão em grande escala da Ucrânia - e deveria vigorar até 4 de março de 2025, tendo sido hoje estendido por mais um ano.

Este mecanismo proporciona uma proteção imediata e coletiva a um grande grupo de pessoas deslocadas que chegam à UE e que não estão em condições de regressar ao seu país de origem.

Atualmente, mais de 4,2 milhões de pessoas da Ucrânia beneficiam do mecanismo de proteção temporária no bloco europeu, em consequência da invasão do país pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, que causou a pior crise de refugiados desde a II Guerra Mundial (1939-1945).