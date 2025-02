O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que a presença do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, nas negociações para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia “não era muito importante”.

“Ele anda em reuniões há três anos e nada foi feito. Por isso, não acho que seja muito importante que ele esteja presente nas reuniões”, disse Donald Trump numa entrevista à estação Fox Radio.

Donald Trump acrescentou que a Ucrânia está numa situação difícil para essas negociações, porque “não tem cartas na mão” nas conversações para colocar um fim ao conflito com a Rússia, mostrando-se desagradado com a reação ucraniana às propostas norte-americanas.

“Tive discussões muito boas com (o Presidente russo, Vladimir) Putin, mas não tive discussões tão boas com a Ucrânia. Eles não têm cartas na mão, mas estão a falar com voz forte”, disse o Presidente norte-americano.

“Não vamos permitir que isto continue”, assegurou Trump.

Ao longo desta semana, Trump atacou por várias vezes Zelensky, e a sua aproximação a Vladimir Putin suscitou receios de uma rutura entre Washington e a Ucrânia, que depende crucialmente da ajuda norte-americana para resistir à invasão russa.

Depois de se referir a Zelensky como um “ditador sem eleições”, Trump já tinha dito, na quarta-feira, que os russos tinham “tomado demasiado território” na Ucrânia, o que lhes dá uma grande vantagem em eventuais negociações de paz.