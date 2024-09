As autoridades russas ordenaram hoje a evacuação obrigatória das localidades fronteiriças com a Ucrânia em mais dois distritos em Kursk, durante a contraofensiva das forças de Moscovo para tentar repelir a invasão das tropas ucranianas na região.

O governador de Kursk, Alexei Smirnov, indicou no Telegram que se trata das localidades que se encontram nas imediações da linha de fronteira ao longo de uma faixa de 15 quilómetros.

A decisão foi tomada para garantir a segurança dos residentes nas zonas fronteiriças dos distritos de Rilsk e Khomutovski, que ficam a poucos quilómetros das zonas de combate.

“Caros concidadãos, peço-vos que demonstrem compreensão com a situação atual e sigam todas as recomendações das autoridades e dos órgãos de segurança”, escreveu o governador.

Tanto as autoridades locais como as forças de segurança e os voluntários do centro Patriot serão responsáveis pelas evacuações.

O Exército russo afirmou hoje que tomou mais duas localidades em Kursk, uma das quais perto de Sudzha, o principal bastião ucraniano na região fronteiriça.

Segundo o Ministério da Defesa russo, o grupo militar Sever (Norte) recuperou o controlo da localidade de Borki, a cerca de 14 quilómetros a sudeste de Sudzha.

Além disso, as tropas russas conquistaram também a aldeia de Uspenovka, que fica na mesma fronteira com a Ucrânia, a sul de Snagost, um posto fortificado recuperado na semana passada por Moscovo.

O Exército russo lançou uma contraofensiva na semana passada para expulsar as tropas ucranianas de Kursk, que partilha várias centenas de quilómetros de fronteira com o país vizinho.

Segundo o Ministério de Defesa, as tropas russas recuperaram doze localidades, embora Kiev continue a lançar contra-ataques para evitar que Moscovo crie uma faixa de segurança no norte do país, concretamente nas regiões de Kharkiv e Sumi.

O Instituto Americano para o Estudo da Guerra calcula que Moscovo terá de concentrar um número superior de militares e mais bem preparados se quiser recuperar o controlo de toda a fronteira.

Entretanto, a Rússia continua a sua ofensiva na região do Donbass, no leste da Ucrânia, que, segundo especialistas de Kiev e ocidentais, abrandou nas últimas semanas devido à incursão ucraniana no país vizinho.