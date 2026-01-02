Ucrânia: ONU expressa preocupação após ataque ucraniano que matou 27 pessoas em Kherson

As Nações Unidas expressaram hoje preocupação pelo ataque executado na quinta-feira pelo exército ucraniano na região de Kherson ocupada pelas tropas russas, depois de a Rússia ter contabilizado pelo menos 27 mortos.

“Estamos alarmados com as notícias de um ataque no Ano Novo em Kherson, na província de Kherson, que causou vítimas civis, incluindo crianças, o que levanta questões sobre o cumprimento do Direito Internacional Humanitário”, afirmou o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, na sua conta na rede social X.

“Sem acesso ao território ucraniano ocupado, a verificação exaustiva das vítimas pode levar algum tempo”, lamentou, antes de exigir a abertura de “investigações rápidas, imparciais e eficazes” para esclarecer o que aconteceu.

As Forças Armadas da Ucrânia defenderam hoje que o ataque teve “um objetivo militar legítimo” e acrescentaram que no local atacado havia “membros das forças de segurança que participavam numa festa de Ano Novo”, antes de adiantar que o exército russo e as autoridades pró-russas de Kherson teriam sofrido baixas importantes, incluindo um alto funcionário da polícia identificado como Serhi Bohan.

O ataque ucraniano visou um café e um hotel.

“As Forças da Defesa da Ucrânia respeitam as normas do Direito Internacional Humanitário e atacam exclusivamente alvos militares inimigos”, afirmou ainda o porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, Dmytro Lykhoviy.

As autoridades russas afirmaram que duas crianças estão entre os 27 mortos no ataque na região ucraniana de Kherson.

O Comité de Investigação russo já abriu uma investigação pelo que definiu como “ataque terrorista”.

O governador pró-russo de Kherson, Vladimir Saldo, afirmou que “é assim a paz” do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no meio das conversações mediadas pelos Estados Unidos para tentar chegar a um acordo de paz após quase quatro anos de invasão russa.

Também hoje pelo menos 19 pessoas ficaram feridas num bombardeamento russo no centro da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, afirmou hoje o governador da região, Oleg Sinegubov.

Na sua conta do Telegram, Sinegubov precisou que os feridos têm entre 20 e 79 anos, com exceção de um bebé de 06 meses, que não precisou de ser hospitalizado.

O governador indicou que o pior momento do ataque foi a explosão de um projétil contra um edifício residencial no bairro de Kivski, cuja evacuação foi ordenada pelas autoridades.