A Ucrânia anunciou hoje que recebeu da Rússia 1.245 corpos de vítimas da guerra, elevando para mais de 6.000 o número de corpos de alegados ucranianos entregues a Kiev na semana passada.

Este é o passo mais recente de um acordo alcançado entre as partes em conflito em Istambul no início deste mês.

“Mais 1.245 corpos foram devolvidos à Ucrânia, os quais, segundo o lado russo, são de cidadãos ucranianos, incluindo militares”, disse a agência governamental responsável pelo caso, numa mensagem na rede social Telegram.

A Ucrânia recebeu 6.057 corpos desde que começaram as trocas na semana passada, reportou o centro de coordenação ucraniano para prisioneiros de guerra, que ainda aguarda a identificação dos corpos.

“Cada um deles está a ser identificado. Porque por detrás de cada um, há um nome, uma vida, uma família à espera de respostas”, escreveu o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, na rede social Facebook.

Por sua vez, a Rússia disse ter “cumprido as promessas” feitas durante as negociações em Istambul, em 02 de junho, alegando ter devolvido 6.060 corpos a Kiev, de acordo com o negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky, um número que difere ligeiramente do fornecido por Kiev.

Em troca, Moscovo recebeu 78 corpos de Kiev, acrescentou Medinsky, acrescentando que as trocas de prisioneiros prosseguem.

O Ministério da Defesa russo anunciou a disponibilidade para entregar mais 2.239 corpos de militares mortos.

O repatriamento de corpos de militares e a troca de prisioneiros de guerra são as duas áreas em que Kiev e Moscovo estão a cooperar desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.