Ucrânia: Dinamarca anuncia nova ajuda militar a Kiev

A Dinamarca anunciou hoje que vai conceder à Ucrânia 1,3 mil milhões de coroas (174 milhões de euros) para ajudar o país a armar-se e a criar um complexo industrial de defesa dinamarquês-ucraniano.

“Trata-se de entregar na frente armamento e equipamento produzidos na Ucrânia e financiados pela Dinamarca e por bens congelados russos”, indicou o Ministério da Defesa dinamarquês num comunicado.

Além disso, “as guerras não são ganhas apenas no campo de batalha, mas também na indústria”, sublinhou o ministro do Comércio e da Indústria, Morten Bødskov, citado noutro comunicado.

Com o novo polo industrial, pretende-se desenvolver novas parcerias de forma ainda mais direta.

A Dinamarca concluiu no final de fevereiro um acordo de segurança de dez anos com Kiev, na sequência de acordos semelhantes assinados por Berlim, Londres e Paris.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

Já no terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas confrontaram-se com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se, havendo mesmo alguns países a autorizar Kiev a utilizar armamento de longo alcance para atacar território russo.

Nas últimas semanas, as tropas russas, mais numerosas e mais bem equipadas, prosseguiram o seu avanço na frente oriental, apesar da ofensiva ucraniana na Rússia, na região de Kursk.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território.