A Roménia acionou dois caças bombardeiros F-16 durante as primeiras horas da manhã após ser detetado ‘drones’ russos em território ucraniano que se dirigiam à fronteira romena, anunciou o Ministério da Defesa.

Os aviões da Roménia - país membro da União Europeia (UE) e da NATO - regressaram à sua base, no sudeste do país, após duas horas de patrulha. Os dados dos radares não indicaram qualquer aeronave a entrar no espaço aéreo romeno.

As autoridades romenas emitiram uma mensagem alertando a população do distrito de Tulcea, perto da fronteira com a Ucrânia, para o risco de queda de objetos e instruíram ainda os seus cidadãos a abrigarem-se em caves ou abrigos e, se tal não fosse possível, que permanecessem em casa e longe das janelas.

Em comunicado, o Ministério da Defesa romeno condenou os “ataques levados a cabo pela Federação Russa contra alvos civis e infraestruturas ucranianas”, considerando-os “injustificados e em séria contradição com as normas do direito internacional”.

As autoridades romenas estão a inspecionar a região em busca de possíveis destroços de ‘drones’ em solo romeno e reportaram o incidente à NATO.

Não é a primeira vez que a Roménia coloca as suas defesas em alerta devido à presença próxima ou mesmo dentro do seu espaço aéreo de ‘drones’, que a Rússia utiliza para atacar as infraestruturas na Ucrânia, ou devido à queda destes aparelhos aéreos não tripulados no seu território.