Um navio que transportava tanques de combustível foi hoje afundado num porto russo localizado perto da Crimeia, depois de ter sido atingido num ataque ucraniano, informaram as autoridades regionais.

“Devido aos danos sofridos, o navio afundou-se nas águas do porto de Kavkaz”, disse o serviço operacional da região russa de Krasnodar (sul), citado pela agência France-Presse (AFP).

Mais de cem socorristas foram mobilizados para extinguir o incêndio a bordo do navio antes de se afundar e meios de combate a incêndio foram enviados para o local.

No Telegram, o chefe do distrito local de Temryuksky disse que 30 tanques de combustível estavam no barco no momento do ataque.

“Estão a ser recolhidas informações sobre o número de tripulantes, possíveis mortos ou feridos”, acrescentou o responsável, Fyodor Babenkov, que deu conta de que o ataque ocorreu às 16:30, hora local (14:30 em Lisboa).

Canais russos do Telegram afirmam, por sua vez, que o navio foi atacado com um míssil Neptuno.

O porto russo visado pelo ataque ucraniano está localizado no Estreito de Kerch, que separa a Rússia da península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

Uma ponte ferroviária e rodoviária liga os dois territórios, mas também foi várias vezes alvo das forças ucranianas, obrigando a Rússia a encontrar outros meios de abastecer a Crimeia.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev tem visado repetidamente instalações de petróleo e gás na Rússia, algumas localizadas a centenas de quilómetros das suas fronteiras, em retaliação pelos ataques às suas infraestruturas energéticas.

No domingo, Kiev atingiu um depósito de combustível na cidade de Proletarsk, na região de Rostov, provocando um grande incêndio.

Uma testemunha, citada hoje pela agência de notícias Ria Novosti, referiu que o incêndio continuava ativo no local pelo quinto dia consecutivo.

O ataque de hoje surge num momento em que as forças ucranianas têm em curso uma operação terrestre na região russa de Kursk, enquanto as tropas de Moscovo tentam avançar na província de Donetsk, no leste da Ucrânia.