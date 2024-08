A tempestade tropical Debby fortaleceu-se rapidamente hoje, esperando-se que se torne um furacão ao passar pelo Golfo do México em direção à Florida, Estados Unidos, com ameaça de inundações na costa sudeste do Atlântico, no final da semana.

Segundo avança a AP, a tempestade deverá tornar-se um furacão de categoria um antes de atingir a região de Big Bend, na Florida, na segunda-feira, disse o Centro Nacional de Furacões de Miami.

Depois, espera-se que a tempestade se mova para leste sobre o norte da Florida e pare nas regiões costeiras da Geórgia e da Carolina do Sul, com ameaça de causar um “evento histórico de chuvas e inundações potencialmente catastróficas”, que pode começar na terça-feira e durar até sexta-feira.

Os impactos das inundações poderão ser especialmente graves nas zonas baixas perto da costa, incluindo Savannah, na Geórgia, Hilton Head e Charleston, na Carolina do Sul.

Numa atualização feita às 11:00 locais (16:00 em Lisboa), o centro de furacões detalhou que a tempestade tropical estava localizada a cerca de 210 quilómetros a oeste-sudoeste de Tampa, Florida, e a cerca de 260 quilómetros a sul-sudoeste de Cedar Key, também na Florida.

A tempestade estava a mover-se de norte para noroeste a 21 km por hora, com ventos máximos de 105 km por hora, acima dos 80 km por hora registados horas antes.

“Eu pediria a todos os residentes da Florida que estivessem cientes do facto de que um furacão atingirá o Estado, provavelmente de categoria um, mas pode ser um pouco mais forte do que isso”, disse o governador da Florida, Ron DeSantis, em conferência de imprensa.

“Mas vamos, certamente, ver muitas chuvas. Veremos muita saturação. Veremos inundações”, acrescentou, apontando que “também haverá cortes de energia”.

DeSantis disse que, pela primeira vez, estão a ser colocados dispositivos de controlo de cheias construídos em estações de serviços públicos para tentar minimizar o risco de interrupções de energia devido a inundações.

“Acreditamos que isto será capaz de mitigar algumas das interrupções de energia”, disse o governador.

Debby é o quarto fenómeno meteorológico a receber um nome na temporada de furacões no Oceano Atlântico deste ano, depois da tempestade tropical Alberto, do furacão Beryl e da tempestade tropical Chris, todos ocorridos em junho.

Foi emitido um aviso de furacão para partes de Big Bend e do Panhandle da Florida, enquanto alertas de tempestade tropical foram publicados para a costa oeste do Estado, para o sul de Florida Keys e Dry Tortugas.

Um aviso significa que são esperadas condições de tempestade dentro de 36 horas, enquanto um alerta significa que são possíveis dentro de 48 horas.

As tempestades tropicais e os furacões podem provocar inundações de rios e sobrecarregar os sistemas de drenagem e os canais.