Tempestade de vento e neve fecha autoestrada e corta eletricidade nos EUA

Um forte nevão assolou o Nevada durante as últimas horas, obrigando ao encerramento de um longo troço da Interstate-80, na Califórnia e ao corte de eletricidade para milhares de pessoas.

Segundo as autoridades norte-americanas, é esperado até três metros de neve nalgumas zonas e o Serviço Nacional de Meteorologia avisou que o mau tempo estava a criar “condições de viagem extremamente perigosas ou impossíveis”.

A combinação de neve e ventos fortes foi mais intensa na Sierra Nevada, no estado do Nevada, com mais de sete centímetros de neve caindo por hora e rajadas de vento acima dos 160 quilómetros por hora.

Calcula-se um “risco de avalanche elevado a extremo” no interior do país até domingo à noite em toda a Sierra central, incluindo a área do grande Lago Tahoe, referiu o serviço meteorológico.

Na sexta-feira, as autoridades californianas fecharam 160 quilómetros da I-80 devido a “derrapagens, ventos fortes e baixa visibilidade”.

A Pacific Gas & Electric informou que 27.000 habitações e empresas estavam sem eletricidade.

Um tornado atingiu na sexta-feira à tarde o condado de Madera e causou alguns danos a uma escola primária, disse Andy Bollenbacher, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia de Hanford.