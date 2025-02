Surto de cólera em Angola com mais 144 infetados e sete mortos nas últimas 24 horas

Os casos de cólera em Angola continuam a aumentar, com 144 novos infetados e sete mortos nas últimas 24 horas, segundo dados governamentais que apontam para quase quatro mil infetados desde que foi identificado o surto.

As províncias onde se registaram mais casos no último dia foram Bengo (72), Luanda (55), Icolo e Bengo (14) e Malanje (três novos casos), revelam os serviços do Ministério da Saúde do Governo de Angola.

Os sete óbitos ocorreram em Bengo (cinco casos), em Icolo e Benjo (um caso) e em Malanje (outro caso).

O surto de cólera alastra-se pelo país desde janeiro passado e, segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica da Direção Nacional de Saúde Pública, Luanda continua a ser a província com mais casos (1.921), seguindo-se Bengo (1.539) e Icolo e Bengo (478 casos).

Já no que toca ao número de óbitos, houve mais mortes em Bengo (63) do que em Luanda (57), havendo ainda o registo de 17 mortes em Icolo e Bengo, segundo os dados divulgados hoje.