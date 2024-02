O Sudão do Sul lançou hoje uma campanha nacional contra a poliomielite para vacinar 3,1 milhões de crianças utilizando a nova vacina oral contra a poliomielite tipo 2, anunciou a Organização Mundial de Saúde (OMS).

“A nova vacina oral contra a poliomielite de tipo 2 foi concebida para proporcionar uma proteção segura e fiável contra o poliovírus e é geneticamente mais estável do que os anteriores tipos de vacina oral contra a poliomielite”, anunciou a OMS num comunicado de imprensa.

Com esta medida, a OMS espera que haja uma maior prevenção de surtos de poliomielite do tipo 2 (cVDPV2) neste país onde se estima que 33% das crianças não foram vacinadas contra esta variante.

A cobertura de imunização do país tem sido afetada por movimentos populacionais e deslocações, tornando mais difícil chegar às crianças que mais precisam de ser vacinadas, explicou a OMS.

Foram confirmados três casos de poliovírus variante em três dos 10 estados do Sudão do Sul: Equatoria Ocidental, Equatoria Central e Alto Nilo, de acordo com OMS.

Os casos registados são crianças com menos de cinco anos de idade. Ao contrário de surtos anteriores de poliovírus, as crianças afetadas não foram vacinadas contra a poliomielite.

Para travar o surto e impedir a sua propagação, o Ministério da Saúde, com o apoio da OMS, do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e de outros parceiros, criou um grupo de trabalho de resposta de emergência para coordenar a resposta, aumentando simultaneamente os esforços de vigilância.

A campanha será dirigida a todas as crianças com menos de cinco anos de idade em todos os 10 estados e nas três áreas administrativas do país, declarou a OMS.

Atualmente, os mediadores sociais estão a envolver as comunidades e as principais partes interessadas para aumentar a sensibilização para a vacinação e a participação na campanha de uma semana, referiu.