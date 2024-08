As autoridades indianas elevaram hoje para 179 o número de mortos pelas fortes chuvas e avalanches no estado de Kerala (sul), enquanto os esforços de busca e resgate continuam pelo terceiro dia consecutivo.

“De acordo com os últimos dados oficiais, 179 pessoas morreram e pelo menos 29 menores ainda estão desaparecidos”, disse à agência de notícias espanhola EFE Pratheesh D. Mony, porta-voz do departamento de informação do governo de Kerala.

No entanto, esse número é significativamente menor do que o divulgado por meios de comunicação como o Indian Express, que estimava o número de mortos em 277.

Um anterior balanço oficial, divulgado na quarta-feira, dava conta de 150 vítimas mortais.

Ainda nas declarações à EFE, Mony acrescentou que o exército encerrou os esforços de resgate das pessoas retidas, embora as operações de busca e salvamento continuem pelo terceiro dia consecutivo.

O distrito montanhoso de Wayanad foi atingido por chuvas torrenciais na madrugada de terça-feira, que provocaram fortes deslizamentos de terras, o primeiro dos quais às 02:00 locais.

Na aldeia de Chooralmala, as avalanches arrastaram casas enquanto a maioria dos habitantes dormia.

Imagens divulgadas pela agência noticiosa indiana PTI mostram zonas completamente enlameadas pelos deslizamentos de terras, com árvores arrancadas, grandes pedras espalhadas pelo chão e casas severamente danificadas.

Este episódio de chuvas fortes é uma consequência da monção, que a Índia e outros países do Sul da Ásia registam entre maio e setembro, causando danos humanos e materiais significativos.

As chuvas de monção também causaram estragos no norte do país asiático, onde dezenas de pessoas foram dadas hoje como desaparecidas em áreas montanhosas do estado de Himachal Pradesh.

De acordo com cientistas, as monções estão a tornar-se mais irregulares devido às alterações climáticas e ao aquecimento global.