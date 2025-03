Dois terramotos, de magnitude 7.7 e 6.4, ocorridos esta sexta-feira, provocaram o colapso de um edifício em construção em Banguecoque, na Tailândia. A polícia local já iniciou buscas para detetar 43 trabalhadores que estariam no edifício aquando do abalo e que poderão estar soterrados nos escombros.

De acordo com a polícia, o prédio de 30 andares, que ainda estava em construção, situa-se na zona do mercado de Chatuchak, na capital tailandesa. Ainda não foi anunciado qualquer outro número de vítimas.

O primeiro sismo foi registado às 12h50 locais (06h20 em Portugal), com na região central de Myanmar (antiga Birmânia), a cerca de 50 quilómetros a leste da cidade de Monywa. Na capital, Naypyitaw, o terramoto danificou templos religiosos e algumas casas, de acordo com as autoridades no país.

O abalo foi sentido com grande intensidade também na Tailândia, sobretudo na capital. Cerca de 12 minutos depois, foi registado um segundo terramoto, com magnitude de 6.4, desta vez com epicentro em território tailandês. A primeira-ministra, Paetongtarn Shinawatra, declarou o estado de emergência em Banguecoque.