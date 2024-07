Um terramoto de magnitude 7,4 abalou o norte do Chile na quinta-feira, sem desencadear um alerta de tsunami, disse hoje o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro situou-se a 265 quilómetros (km) a leste da cidade portuária de Antofagasta e a cerca de 20 km da cidade turística de San Pedro de Atacama. O hipocentro foi registado a uma profundidade de 126 km, indicou o USGS.

O Centro Sismológico Nacional do Chile informou que o terramoto ocorreu às 21:50 (02:50 de hoje em Lisboa).

O Presidente chileno, Gabriel Boric, disse que “até agora, não há relatos de feridos ou danos importantes, mas as equipas no local estão a recolher informações”, escreveu na rede social X (antigo Twitter).

Boric acrescentou que o sismo tinha causado aluimentos de terras, danificando uma estrada na zona.

As autoridades locais não registaram quaisquer danos ou feridos.

“Apesar da intensidade [do terramoto], não houve grandes danos. Não tivemos relatos de desabamento de casas”, disse à agência de notícias France-Presse o prefeito de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, acrescentando que a eletricidade foi cortada e restaurada alguns minutos depois.

O Chile está localizado no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, área de forte atividade sísmica e vulcânica do mundo.

Em 2010, um forte terramoto de magnitude 8,8 no centro-sul do Chile matou 525 pessoas, incluindo uma centena de mortos no tsunami que se seguiu.

O epicentro do terramoto de quinta-feira foi localizado a cerca de 80 km da fronteira do Chile com a Argentina e a menos de 30 km da fronteira com a Bolívia.