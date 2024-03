Sete pessoas estão desaparecidas no sudeste de França, incluindo duas crianças da mesma família, a maior parte das quais foram arrastadas quando tentavam atravessar de carro pontes sobre rios inundados pelo mau tempo.

Uma família de quatro pessoas, incluindo duas crianças de 4 e 13 anos, foi apanhada pelas águas das cheias quando tentavam atravessar de carro uma ponte submersível sobre o Gardon em Dions, a norte de Nîmes, por volta das 23:30 de sábado, (22:30 em Portugal) informou em conferência de imprensa o secretário-geral da prefeitura, Frédéric Loiseau.

E enquanto se mantêm as buscas pelo pai e pelos dois filhos, a mãe, de 40 anos, que seguia também no carro, foi encontrada pelos socorristas e levada para o hospital, acrescentou.

Hoje, em Dions, um helicóptero tem sobrevoado a aldeia e as águas ainda turbulentas do Gardon, ajudado por um grande número de bombeiros, nalguns casos com o recurso a drones e cães, para encontrar os desaparecidos, observaram os jornalistas da AFP.

Pouco depois das 05:00 de hoje, os serviços de emergência receberam uma chamada de dois automobilistas que se diziam em dificuldades e tinham perdido o contacto, em Goudargues, no mesmo departamento do Gard. Cerca de 30 bombeiros, dos quais seis de salvamento aquático, um drone e um helicóptero da Sécurité Civile procuram os desaparecidos.

De acordo com a investigação inicial, o carro era ocupado por duas mulheres, de 47 e 50 anos, que viajavam para Espanha.

Um primeiro automobilista, de nacionalidade belga, já tinha sido dado como desaparecido no sábado à noite, tendo sido arrastado quando tentava atravessar uma ponte, por volta das 18:45, em Gagnières (Gard), apesar de a estrada ter sido encerrada pela autarquia e de um polícia local ter pedido ao automobilista para não entrar na ponte.

No departamento vizinho de Ardèche, um homem também está desaparecido desde sábado à noite na aldeia de Saint-Martin-de Valamas, na sequência do mau tempo, mantendo-se as buscas para tentar encontrá-lo, informou a prefeitura. De acordo com uma fonte da Gendarmerie, o homem em questão era o gerente de uma central hidroelétrica que tinha ido verificar a sua instalação.

Gard e seis outros departamentos foram colocados em alerta laranja no sábado devido a chuvas muito fortes ligadas à tempestade Mónica, que varreu uma grande parte do sudeste da França.