Sérgio Gonçalves reuniu-se ontem com a Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal para debater o futuro do setor vinícola em Portugal e as dificuldades que este enfrenta, revelou o Gabinete de Impresa do Deputado no Parlamento Europeu.

Um dos temas abordados foi a ligação entre o setor e o turismo. O enoturismo destaca-se como promotor do turismo de qualidade, posicionando Portugal como um destino de excelência para amantes do vinho, com um impacto ambiental reduzido. Na Madeira, que tem uma longa tradição vinícola, que remonta ao século XV, e vinhos reputados mundialmente, o enoturismo contribui também para divulgar o património cultural e gastronómico da Região.

Este setor é também de elevada importância para a economia portuguesa, garantindo mais de 160 mil empregos e cerca de 2,7% do PIB. Com uma produção anual superior a 6 milhões de hectolitros, Portugal integra o grupo de principais produtores de vinho da União Europeia, ao lado da Itália, Espanha, França e Alemanha, que fazem com que a União Europeia seja a maior produtora global de vinho.

Para além disso, a União Europeia desempenha um papel preponderante na regulamentação do setor, implementado políticas rigorosas de qualidade e sustentabilidade que protegem as denominações de origem, assegurando a autenticidade e a excelência dos vinhos produzidos em território europeu e desta forma, garantir aos consumidores qualidade nos produtos que adquirem. Neste ponto, foi realçado que a legislação europeia deve ser clara e fácil de implementar de modo a não criar dificuldades às empresas.

No decurso desta reunião, Sérgio Gonçalves sublinhou ainda a importância de “defender a sustentabilidade deste setor em Portugal, como um motor da economia e do turismo em várias regiões”.