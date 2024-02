Seis polícias mortos pela aviação israelita durante distribuição de ajuda em Rafah

O Ministério da Saúde do Hamas palestiniano afirmou hoje que um ataque israelita matou seis polícias que, segundo testemunhas, asseguravam a passagem de um camião de ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito.

“Seis polícias palestinianos foram mortos após a ocupação israelita ter atingido o seu veículo no bairro de Khirbet al-Adas em Rafah”, precisou o ministério em comunicado.

Testemunhas indicaram à agência noticiosa AFP que estes polícias foram atingidos pela aviação israelita quando garantiam a segurança durante a passagem de um camião que transportava farinha.

O Exército israelita não comentou o incidente.

Os polícias palestinianos foram mobilizados para acompanhar os camiões de ajuda através da Faixa de Gaza, pelo facto de se registarem com frequência concentração de civis em torno dos veículos.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza referiu ainda que pelo menos 107 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas no enclave nas últimas 24 horas.

Nas últimas semanas, edifícios e transportes com ajuda humanitária têm sido atingidos em Rafah, uma cidade que atualmente acolhe a maioria da população da Faixa de Gaza, na sua maioria expulsas pelas tropas israelitas.

Em comunicado, a ONU considerou que dever ser feito “tudo o que for possível” para evitar um ataque israelita em Rafah, que poderá implicar uma “elevada escala” de perdas de vidas humanas.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas, que desde 2007 governa na Faixa de Gaza, foi desencadeado pelo ataque do movimento islamita em território israelita em 07 de outubro.

Nesse dia, 1.137 pessoas foram mortas, na sua maioria civis mas também perto de 400 militares, segundo os últimos números oficiais israelitas. Cerca de 240 civis e militares foram sequestrados, com Israel a indicar que 127 permanecem na Faixa de Gaza.

Em retaliação, Israel, que prometeu destruir o movimento islamita palestiniano, bombardeia desde então a Faixa de Gaza, onde, segundo o governo local liderado pelo Hamas, já foram mortas pelo menos 28.400 pessoas – na maioria mulheres, crianças e adolescentes – e feridas mais de 67.000, também maioritariamente civis.

A ofensiva israelita também tem destruído a maioria das infraestruturas de Gaza e perto de dois milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, a quase totalidade dos 2,3 milhões de habitantes do enclave.

A população da Faixa de Gaza também se confronta com uma crise humanitária sem precedentes, devido ao colapso dos hospitais, o surto de epidemias e escassez de água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade.

Desde 07 de outubro, pelo menos 375 palestinianos também já foram mortos pelo Exército israelita e por ataques de colonos na Cisjordânia e Jerusalém Leste, territórios ocupados pelo Estado judaico, para além de se terem registado mais de 6.000 detenções e pelo menos 3.000 feridos.