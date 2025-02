Rússia anuncia nova reunião com Estados Unidos esta quinta-feira

Diplomatas russos e norte-americanos vão reunir-se novamente na quinta-feira, em Istambul, após as primeiras discussões a 18 de fevereiro na Arábia Saudita, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

“Os nossos diplomatas e peritos de alto nível vão reunir-se e discutir os problemas sistémicos que se acumularam”, disse Lavrov numa conferência de imprensa no Qatar.

“O encontro terá lugar amanhã [quinta-feira] em Istambul”, acrescentou Lavrov, citado pela agência francesa AFP.

Lavrov visitou Ancara na segunda-feira, antes de viajar na terça-feira para o Irão, um aliado de Moscovo, e depois para o Qatar.

A Turquia, membro da NATO, quer desempenhar um papel de liderança para pôr fim às hostilidades na Ucrânia, como tentou fazer em março de 2022 ao acolher por duas vezes negociações diretas entre Moscovo e Kiev, mas sem sucesso.

A Rússia e os Estados Unidos retomaram o diálogo depois de uma conversa telefónica entre os respetivos líderes, Vladimir Putin e Donald Trump, após quase três anos sem contactos de alto nível devido à guerra na Ucrânia.

No rescaldo do encontro em Riade, russos e norte-americanos afirmaram que pretendiam relançar as relações bilaterais, o que suscitou o receio de que Kiev e os seus aliados europeus fossem postos de lado na resolução do conflito na Ucrânia.

Após a discussão, Serguei Lavrov e o homólogo norte-americano Marco Rubio, afirmaram querer restabelecer o funcionamento normal das missões diplomáticas, após as múltiplas expulsões de representantes das respetivas embaixadas desde 2022.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov, disse no domingo estar “à espera de progressos reais” numa reunião que se realizará “ao nível dos chefes de departamento” dos ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

Os Estados Unidos e os aliados ocidentais apoiaram a Ucrânia desde que foi invadida pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, com armamento e ajuda financeira, e com a imposição de sanções a Moscovo.

Desde que o republicano Donald Trump sucedeu ao democrata Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, têm crescido os receios de que Washington diminua o apoio a Kiev.

Trump pretende trocar esse apoio pelo acesso dos Estados Unidos a minerais da Ucrânia, tendo sido admitida uma deslocação do Presidente Volodymyr Zelensky a Washington nos próximo dias para assinar um acordo sobre a questão.