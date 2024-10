O Reino Unido e a União Europeia (UE) concordaram hoje em reforçar as relações bilaterais com a realização de cimeiras regulares, estando a primeira prevista para o próximo ano, foi hoje anunciado.

Num comunicado comum após um encontro em Bruxelas, o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeram “trabalhar em estreita colaboração para enfrentar desafios mundiais”.

Entre as áreas de interesse comum estão o apoio à Ucrânia contra a invasão russa e uma solução política para a crise no Médio Oriente, mas também o combate à inflação e ao baixo crescimento económico, à concorrência geopolítica, à imigração ilegal, às alterações climáticas e ao aumento dos preços da energia.

Os dois dirigentes concordaram em “levar por diante esta agenda de cooperação reforçada ao longo dos próximos meses”, começando por definir em conjunto “os domínios em que a cooperação reforçada seria mutuamente benéfica, como a economia, a energia, a segurança e a resiliência, no pleno respeito dos seus procedimentos internos e prerrogativas institucionais”, segundo indicou a mesma nota informativa.

Um novo encontro ficou programado para os próximos meses, tendo ainda ficado estabelecida a realização regular de cimeiras UE-Reino Unido a nível de dirigentes para supervisionar o desenvolvimento das relações, com a primeira reunião prevista para o início de 2025.

Sobre a situação no Médio Oriente em particular, Starmer e Von der Leyen reiteraram a condenação ao ataque com mísseis do Irão a Israel na terça-feira e “reconheceram o direito de autodefesa de Israel face a esta agressão inaceitável”.

Os dois dirigentes apelaram às partes para mostrarem contenção para evitar mais mortes, defendendo a necessidade de coordenar a resposta diplomática e de um cessar-fogo imediato no Líbano e em Gaza, “a fim de criar um espaço que permita soluções políticas”.

Esta foi a primeira vez que Keir Starmer visitou Bruxelas enquanto primeiro-ministro desde que assumiu funções em julho, após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições legislativas, embora os dois líderes se tenham encontrado de forma informal na semana passada em Nova Iorque, durante a Assembleia-Geral da ONU.

Antes da deslocação, o sucessor de Rishi Sunak mostrou-se “determinado a pôr para trás os anos do ‘Brexit’ e a estabelecer uma relação mais pragmática e madura com a União Europeia”.

O Reino Unido saiu do bloco europeu em 31 de janeiro de 2020, na sequência de um referendo realizado em 2016.

No entanto, Starmer deixou claro que o Governo britânico trabalhista não vai reverter o ‘Brexit’, nem voltar ao mercado único, à união aduaneira ou às regras de liberdade de circulação.