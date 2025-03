Assim, e dado o clima positivo ligado à indústria cryto que é fruto de uma administração norte-americana favorável, vale a pena olharmos para as criptomoedas promissoras do ano. Fazemos um roteiro pelas criptomoedas mais promissoras.

Os setores de criptomoedas em maior ascensão em 2025 seguem as tendências que observamos no mercado bolsista global. Setores ligados a Inteligência artificial, DeFi, SocialFi, e memecoins estão todos em expansão, com a chamada Layer 2 (de Solana e outras) a liderar em inovação.

Não tem custos, tem medidas de segurança elevadas, protege o valor dos seus investimentos e é já uma referência no setor DeFi. Vale a pena acompanhar o projeto da Best Wallet enquanto ainda se encontra em fase inicial de lançamento.

Além disso, este é um projeto baseado na blockchain, é interoperável com as principais redes do mercado e permite acumular prémios de staking para ganhar valor passivamente com a sua conta. Permite ainda aceder a pré-vendas escrutinadas e auditadas, para que tenha acesso aos melhores projetos cripto ao melhor preço.

A Best Wallet vai substituir em popularidade e adesão carteiras como a da Metamask. Essa é já uma certeza, dado o crescimento mensal em torno de 50% no número de novos clientes, que a Best Wallet está a registar todos os meses .

Mind of Pepe é um dos projetos em maior crescimento com IA

Mind of Pepe está a ganhar milhões em capitalização de mercado, muito embora ainda se mantenha em pré-venda. Beneficia para isso de um agente de Inteligência Artificial que lhe permite participar nas redes sociais com um algoritmo de IA autónomo. Isso está a ser visto com um dos fatores de inovação mais disruptivos do ano.

O token de governança de Mind of Pepe chama-se $MIND, e para já só pode ser alocado em fase de pré-venda. Enquanto o token não é lançado oficialmente numa Exchange como a Binance (onde poderá realizar lucros de 10x ou mais numa questão de horas) encontra-se a oferecer prémios de staking de 308% aos seus investidores iniciais.

Setores de criptomoedas mais relevantes do momento

As criptomoedas em Portugal estão num auge de popularidade, graças ao trabalho de Exchanges como a Binance, mas também devido à regulação que permite em Portugal obter mais-valias sem pagar imposto (desde que sejam cumpridos critérios mínimos).

Assim, e devido à justa adesão que a indústria está a observar, vale a pena ver que setores de criptomoedas estão a movimentar mais dinheiro em 2025:

· Blockchains de layer 2: redes como Solana e Polygon funcionam numa layer 2 que garante soluções de maior escalabilidade e eficiência, superando o valor de Ethereum.

· DeFi: finanças descentralizadas aproximam vários instrumentos financeiros de staking, estratégias de trading e depósitos com yields elevados do investidor comum.

· Memecoins: projetos como Bitcoin Bull e Mind of Pepe estão a ter bastante adesão na indústria, fruto do excelente projeto de comunicação e da proposta de valor inerente.

· Criptomoedas de IA: novamente, o Mind of Pepe é um projeto com bastante notoriedade nesta área, apesar de ser uma meme coin de génese. Ela desenvolveu o seu próprio agente de IA que percorre autonomamente as redes sociais.

· SocialFi: estas são plataformas sociais que incorporam criptomoedas e modelos de monetização, como acontece com a Rally, Lens Protocol e Friend.tech.

· Crypto Wallets inteligentes: carteiras como a Best Wallet alavancam o valor dos seus investimentos, dando acesso a instrumentos avançados de negociação e de preservação de valor dos criptoativos.

Aprendizagens sobre a última bull market: que setores ganharam mais?

Os setores de criptomoedas que mais cresceram na última bull market foram os ligados a Crypto Gaming e Metaverso (Decentralandand, Sandbox, ALICE, entre outros), as meme coins, os NFTs e outros projetos ligados à fintech.

Um dos melhores aspetos ligados à última bull run é que qualquer das criptomoedas ligadas a estes setores, ofereciam staking de criptomoedas com yields elevados. Ou seja, podia ganhar dinheiro não só com a valorização normal dos tokens, mas também com as recompensas automáticas e passivas do staking.

Estes são elementos que poderão vir a gerar uma nova vaga de investidores de sucesso, principalmente se olharmos para projetos como Mind of Pepe, Solaxy e Best Wallet.

Como as criptomoedas dinamizam novos setores por explorar

Solaxy está a alavancar o melhor da layer 2 de Solana, representando um risco sério ao predomínio de Ethereum no que respeita às dApps e smart contracts. Mind of Pepe está a trilhar um caminho no campo da Inteligência Artificial, que não existia até agora. E a Best Wallet está a permitir o desenvolvimento da banca descentralizada inteligente, como nunca até aqui conhecíamos.

Este é um momento provavelmente irrepetível no desenvolvimento de novos setores cripto. E isso também explica o crescimento rápido na capitalização destes projetos em pré-venda.