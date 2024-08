Presidente do Supremo Tribunal do Bangladesh aceita demitir-se

O presidente do Supremo Tribunal do Bangladesh disse hoje que aceitou demitir-se “em princípio”, depois de ter recebido um ultimato de manifestantes, informou o canal de televisão do Bangladesh Jamuna TV.

Obaidul Hassan, nomeado para presidir ao Supremo Tribunal em 2023 e considerado um leal da ex-primeira-ministra deposta Sheikh Hasina, foi intimado a demitir-se por manifestantes que se reuniram em frente ao edifício da mais alta autoridade judicial do país, em Daca.

O Supremo Tribunal do Bangladesh validou hoje o Governo provisório de Muhammad Yunus, que tomou posse esta semana após a queda do Governo de Sheikh Hasina, depois de semanas de protestos e repressão que deixaram pelo menos 400 mortos.

A confirmação judicial do Governo provisório, composto pelo Prémio Nobel Muhammad Yunus e mais de uma dúzia de conselheiros da sociedade civil, ocorre pouco depois de o filho da antiga dirigente, conhecida como a “dama de ferro” do Bangladesh, ter afirmado que Hasina não se demitiu formalmente.

O dia 5 marcou o culminar de semanas de protestos, que começaram como um movimento estudantil contra um sistema de quotas para empregos públicos considerado discriminatório.