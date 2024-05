Presidente do Conselho Europeu chocado com ataque a PM eslovaco

O presidente do Conselho Europeu disse hoje que “está chocado” com o tiroteio que feriu o primeiro-ministro eslovaco e advertiu que “nada justifica este tipo de ataques”.

“Estou chocado com as notícias de um ataque contra o primeiro-ministro eslovaco [Robert] Fico depois de uma reunião do gabinete em Handlova. Nada justifica violência ou ataques assim. Os meus pensamentos estão com o primeiro-ministro e a sua família”, escreveu Charles Michel na rede social X (antigo Twitter).

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ficou ferido num tiroteio em Handlova, a cerca de 150 quilómetros da capital, e foi levado para o hospital, segundo a imprensa local.A estação de televisão TA3 informou que um suspeito foi detido, enquanto a agência noticiosa eslovaca TASR avançou que o vice-presidente do Parlamento, Lubos Blaha, confirmou o incidente.

Blaha falava numa sessão do Parlamento, cujo funcionamento está suspenso até ordem em contrário.

O tiroteio teve lugar em frente à Casa da Cultura local, onde o primeiro-ministro se encontrava com os seus apoiantes. A polícia isolou o local.Um repórter do jornal diário Dennik N daily ouviu tiros e depois viu os socorristas a transportar o primeiro-ministro para um carro.