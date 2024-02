As forças de segurança indianas dispararam hoje gás lacrimogéneo para impedir que milhares de agricultores entrassem na capital do país para exigir preços mínimos para as colheitas, após as negociações com o Governo terem falhado.

As imagens transmitidas por canais de televisão locais mostram espessas nuvens e disparos de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes perto de Ambala, a norte de Nova Deli, onde a polícia montou um forte dispositivo, que incluía arame farpado, barreiras metálicas e blocos de betão, para impedir a marcha dos agricultores.

Um dispositivo semelhante foi montado noutras principais vias de acesso à cidade.

Além de uma forte mobilização das forças de segurança, foram também dadas ordens que proíbem ajuntamentos públicos na capital com mais de cinco pessoas.

Segundo as televisões locais, longas filas de tratores deslocaram-se hoje em direção a Nova Deli, vindos dos estados vizinhos de Punjab, Haryana e Utar Pradesh.

“Fizemos o nosso melhor para resolver o problema falando com o Governo, mas este insiste em não nos ouvir”, disse aos jornalistas Saran Singh Pandher, dirigente de um dos sindicatos de agricultores do Punjab.

Os agricultores apelaram a uma ‘Deli chalo’ [marcha sobre Deli], fazendo lembrar a manifestação de 26 de janeiro de 2021, quando romperam as barreiras da polícia para entrar em Nova Deli no Dia da República, durante uma disputa de vários meses com o Governo para protestar contra a liberalização do mercado agrícola.

Na índia, o elevado número de agricultores dá-lhes um grande peso político. E a ameaça de novas manifestações surge numa altura em que o país se prepara para as eleições nacionais, que vão de ocorrer em abril.