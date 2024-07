Polícia sul-africana resgata duas vítimas de rapto com vida no leste de Joanesburgo

A Polícia Sul-Africana (SAPS) resgatou duas vítimas raptadas que se encontravam em cativeiro num assentamento informal em Crystal Park, Benoni, no leste de Joanesburgo, foi hoje anunciado.

As vítimas, dois homens de 64 e 34 anos respetivamente, foram resgatadas com vida após um tiroteio com os sequestradores, referiu a polícia sul-africana em comunicado.

Um dos sequestradores foi morto, um segundo hospitalizado e outros quatro detidos durante a operação policial realizada no final do dia desta segunda-feira, adiantou.

A polícia salientou que após o rapto, no passado domingo, os raptores “começaram imediatamente a exigir resgate às respetivas famílias”.

Contactada pela Lusa, a polícia sul-africana disse que as vítimas são de nacionalidade sul-africana.

Na semana passada, dois empresários portugueses foram resgatados com vida pela polícia sul-africana na cidade de Soweto, sudoeste da cidade de Joanesburgo.

O primeiro foi resgatado na segunda-feira, e o segundo na quinta-feira. No total e relacionadas com estes dois casos, foram detidas seis pessoas na província de Gauteng, onde se situa Joanesburgo, a capital económica, e Pretória, a capital do país.

Num período de seis meses, mais de 54 sequestradores que operavam em Gauteng, Noroeste, Mpumalanga e Estado Livre foram presos.

A África do Sul enfrenta um agravamento do crime de sequestro em que são exigidos elevados montantes financeiros pelo resgate das vítimas, segundo a polícia.

No último trimestre de 2023, a polícia sul-africana registou 4.577 raptos no país.

Dados oficiais indicam que entre outubro e dezembro de 2023, a província de Gauteng – epicentro dos raptos no país -, registou um agravamento de 20% no número de sequestros, registando 2.367 casos, o que representa mais da metade dos sequestros na África do Sul durante o período em análise (4.577 casos).

Segundo a polícia, nos últimos dois anos, foram detidos mais de 200 alegados sequestradores.

Desde o início do ano, foram exigidos mais de 390 milhões de rands (cerca de 20 milhões de euros) nos cerca de 80 raptos investigados pela unidade anti-sequestro da Polícia Sul-Africana (SAPS), segundo a imprensa local.